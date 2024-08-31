İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ortak kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ortak kutlamaları düzenlendi

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Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçe belediyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ortak kutlama düzenledi. Şarkıcı Fatma Turgut, zafer coşkusunu yaşattı. Belediye başkanları kutlamalara katılarak yurttaşları selamladı.

31.08.2024 02:04  Güncelleme: 02:23
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(İSTANBUL) - Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçe belediyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ortak kutlama düzenledi. Maçka Demokrasi Parkı'nda sahne alan şarkıcı Fatma Turgut, zafer coşkusu yaşattı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kutlamaları ziyaret ederek yurttaşları selamladı.

Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, "Ortak Gururla Zafer Yolunda" sloganıyla kutladı.

Şişli'deki kutlamaların adresi Maçka Demokrasi Parkı oldu. Türk rock müziğinin güçlü sesi Fatma Turgut, Şişlililere zafer coşkusu yaşattı. Beşiktaş Belediyesi, Barbaros Meydanı'nda, Türk müziğinde son zamanların önemli besteci ve yorumcusu Mabel Matiz; Beyoğlu Hasköy Parkı'nda ise pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç sahne aldı.

3 başkan kutlamalara beraber katıldı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 3 ilçede gerçekleşen kutlamaları birlikte ziyaret ederek İstanbulluları selamladı.

"Aydınlık Türkiye için çalışacağız"

Maçka Demokrasi Parkı'ndaki kutlamalara katılan 3 başkan sahneye çıkarak yurttaşlara seslendi. Şahan, "Bugün, 3 ilçe belediye başkanı olarak yanınızdayız. Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli, bu zafer kutlamasını beraber yapıyoruz. Beşiktaş'tan başladık, Beyoğlu ile devam ettik, Şişli'de sonlandırıyoruz yolculuğumuzu. Aydınlık Türkiye için çalışacağız. Ulu önder Atatürk'ümüzün açtığı yolda, yerel yönetimlerde, siyasette, hizmette hep uğraşacağız, hep çalışacağız. Hepinize geldiğiniz için, bu coşkuyu paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akpolat da "Beşiktaş'tan size kucak dolusu selamlar getirdik. Beşiktaş Meydanı'ndaydık. 10 binlerce komşumuzla beraber bayramımızı doyasıya kutladık" diye konuştu.

Güney ise "Bağımsızlığa, Cumhuriyete, aydınlığa ve zafere olan inancımla hepinizi selamlıyorum. Beyoğlu'ndan Şişli'ye selam olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkanlar, Fatma Turgut'a çiçek takdim etti. Turgut, başkanlarla ve yurttaşlarla özçekim yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ortak kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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