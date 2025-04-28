İBB, İSPARK'ın 36 otoparkını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapattı - Son Dakika
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İBB, İSPARK'ın 36 otoparkını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapattı

İBB, İSPARK\'ın 36 otoparkını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK tarafından işletilen 36 otoparkın ruhsatsız olması nedeniyle mühürlenmesine karar verdi. Otoparkların girişleri kapatıldı, ancak araçların çıkışları hala açık.

28.04.2025 23:18
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İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

İBB, 36 İSPARK OTOPARKINI MÜHÜRLEDİ

Alınan bilgiye göre, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi. Bu kapsamda, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı'nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

İBB, İSPARK'ın 36 otoparkını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapattı

ARAÇLAR ÇIKIŞ YAPABİLİYOR

Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi. Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkının girişinde bulunan dubanın üzerine "Kapalı, mühürlü" yazısının yer aldığı kağıt yapıştırıldığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB, İSPARK'ın 36 otoparkını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapattı - Son Dakika

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