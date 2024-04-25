İstanbul\'da 50 Milyon Liralık Sahte ve Kaçak İlaç Operasyonu

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EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan yüklü miktarda sahte, kaçak ve bozuk ilaç ele geçirildi. 16 şüpheli yakalandı. Botoks, dolgu malzemesi, alerji testi, kanser ve diyabet hastalıklarından kullanılan ilaçlarının da aralarında bulunduğu tıbbi ürünler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesinde sergilenirken, yakalanan şüphelilerin 9'u tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründeki sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15 ve 25 Nisan tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin devamında belirtilen tarihler arasında yetkisiz alanda depolanmış sahte, kaçak ve yasadışı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu tespit edilen 16 konut, 20 işyeri olmak üzere toplam 36 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına aldı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulan, soğuk zincire tabi olan ve bozulan, alerji testi, botoks ilacı, dolgu malzemesi, kanser, diyabet, enfeksiyon, tansiyon ve cinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan medikal malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülerek ifadeleri alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ilaç kaçakçısı 16 kişinin 7'si adli makamlarca serbest bırakıldı. Geri kalan 9 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Öte yandan yapılan operasyonlarda ele geçirilen sahte, bozuk ve kaçak ilaçlar, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde sergilendi.