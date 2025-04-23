İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü.

Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi.

Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı.

Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı.

Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.