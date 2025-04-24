İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Anları Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Anları Güvenlik Kamerasında

İstanbul\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Anları Güvenlik Kamerasında

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı.

24.04.2025 10:30
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İSTANBUL'da Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Üsküdar'da bir kuafördeki kadınlar boya yaptırdıkları sırada depreme yakalandı. Bir iş yerinde bulunan köpek ise sahibiyle dışarı çıktı. Bir başka görüntüde ise muhabbet kuşunun deprem öncesinde odada dönerek uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Silivri açıklarında saat 12.49'da mneydana 6,2 büyüklüğündeki deprem anı İstanbulluları korkuttu. Depreme ikimi iş yerinde kimi ise evinde yakalanırken, deprem sırasında yaşananlar güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Üsküdar'da bir kuaförde boya yaptıran kadınlar, işlemi yarıda bırakıp koşarak dışarıya çıktı. Beylikdüzü'nde bir iş yerinde uyuyan bir kişi ise, yerinden zıplayarek bulunduğu yerden kalkarak dışarı çıktı. Deprem sırasında kafede bulunan bir kadın ise dpremi hissetitiği anda " Yerden vurdu " diyerek bağırdı.

'ÇIKIN DEPREM OLUYOR'

Başka bir iş yerinde ise içeride bulunanlar deprem sırasında "Çıkın çıkın deprem oluyor" diyerek iş yerinden kaçtı. Bir marketin güvenlik kamerası ise deprem sırasında yere düşen ürünleri an be an kaydetti. Bir berberde bulunan müşteriler ise deprem sırasında koşarak kaçtı. Deprem sırasında bulundukları market ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar panik yaşadı. Bir kırtasiyede deprem sırasında kaydedilen görüntüğlerde ise raflardaki ürünler yere düştü. Depreme ahçede yakalanan bir kişi ise köpeğiyle bahçede koştuktan sonra demir parmaklıklardan atlayarak bahçe dışına çıkmaya çalıştı.

KÖPEK VE MUHABBET KUŞUNUN DEPREM SIRASINDA TEPKİLERİ

Bir berberde kaydedilen görüntülerde ise çalışanlarla içeride bulunan bir köpeğin koşarak dışarı çıktığı anlar görülüyor. Bir başka görüntüde ise deprem sırasında evde bulunan bir muhabbet kuşunun odada dönerek uçtuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sahibinin kaçtığı, muhabbet kuşunun ise uçmaya devma ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında bir iş yerindeki avizenin sağa sola sallanması ve içerideki motoskletin hareket etmesi de güvenlik kameraası tarafından kaydedildi. Deprem sırasında bir restıranda yemek yiyen müşterilerle çalışanların koşarak dışarı kaçtığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Anları Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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