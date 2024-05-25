İstanbul'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Yönelik Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Yönelik Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

İstanbul\'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı\'na Yönelik Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen tanıtım etkinliğine hükümet, iş ve akademi çevrelerinden 100'e yakın temsilci katıldı. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Türkiye'nin fuarla derin bir bağ kurduğunu vurgulayarak, daha fazla Türk ürününün Çin pazarına girmesini beklediklerini söyledi. Türk şirketlerinin fuara aktif şekilde katılmaları ve ürünlerini Çin pazarına sunmaları teşvik edildi. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek.

25.05.2024 11:39
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İSTANBUL, 25 Mayıs (Xinhua) -- İstanbul'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Cuma günü düzenlenen etkinliğe hükümet, iş ve akademi çevrelerinden 100'e yakın temsilci katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Çin'in önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye'nin, fuarın ilk düzenlenmeye başladığı 2018 yılından bu yana fuarla derin bir bağ kurduğunu vurguladı.

Wei, "Her yıl çok sayıda Türk işletmesi, Çin'de fuara hevesli şekilde katılarak ev aletlerinden gıdaya ve ötesine uzanan geniş bir yelpazede ürünlerini sergiliyor" dedi.

Daha fazla yüksek kaliteli Türk ürün ve hizmetinin bu platform aracılığıyla Çin pazarına girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz diyen başkonsolos, işbirliği çabalarının Türkiye'nin Çin'in ekonomik kalkınmasının getirilerinden yararlanmasını mümkün kıldığını kaydetti.

Etkinlikte söz alan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin pazarının fırsatlarla dolu olmasından dolayı birliğe üye birçok şirketin, yaklaşan etkinliğe katılmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu da Türk şirketleri fuara aktif şekilde katılmaya ve ürünlerini Çin pazarına sunmaya teşvik etti.

Kurdoğlu, "Türk girişimciler, bu fırsattan yararlanarak Türk mallarının Çin'de görünürlüğünü artırmalı ve rekabetçi fiyatları olan kaliteli ürünlerini tanıtmalıdır" dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk şirketlerin, bu yılki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Çinli tüketicilerin organik ve sağlıklı gıda ürünlerine yönelik taleplerini karşılamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu Direktör Vekili Ge Hong, Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu, profesyonel destek faaliyetleri ve kültürel etkileşim etkinlikleri başta olmak üzere 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın öne çıkan özellikleri ve fuara yönelik hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Ge, İstanbul ile Shanghai kentlerinin kardeş şehirler olarak ilan edilmesinin 35. yıldönümü vesilesiyle, Türkleri Shanghai'daki fuara katılmaya davet etti.

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua

İstanbul, Shanghai, 10 Kasım, Türkiye, Hükümet, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Yönelik Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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