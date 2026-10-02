İstanbul\'da 8. Türk Dünyası MS Kongresi başladı, 40 bildiri sunulacak

Türk Dünyası MS Araştırmalarını Destekleme Derneğince "8. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz (MS) Kongresi" İstanbul'da başladı.

Beyoğlu'nda bir otelde 3 gün sürecek kongrenin açılışında Türk devletlerinden çok sayıda nöroloji uzmanı, akademisyen ve sağlık uzmanı bir araya geldi.

Kongrenin başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının bilim ve medeniyetin en köklü coğrafyalarından biri olmasına rağmen multipl skleroz alanındaki bilim insanlarını ortak bir bilimsel platformda buluşturamamasının önemli bir eksiklik olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Demirkaya, "Farabi, İbn Sina, Biruni ve Uluğ Bey gibi önemli bilim insanlarının yetiştiği, yüzyıllar boyunca bilimin ve düşüncenin önemli merkezlerinden biri olan bu coğrafyanın insanlarıyız. Böylesine güçlü bir bilim geleneğine sahip ülkelerin hekim ve araştırmacılarının birbirinden uzak kalmasını kabullenmek mümkün değildi. İşte bu düşünceyle yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada, 7 Türk cumhuriyetinden nörologları multipl skleroz ortak paydasında buluşturuyor ve kongremizin sekizincisini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bu adımların başka bilim insanlarına cesaret verdiğini dile getiren Demirkaya, bu yola çıktıktan sonra Türk dünyasında tıbbın farklı alanlarında da benzer bilimsel toplantıların düzenlenmeye başladığını gördüklerini anlattı.

Prof. Dr. Demirkaya, bilimin paylaşıldıkça büyüyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilim insanları birbirini tanıdıkça yeni fikirler ortaya çıkar. Genç araştırmacılar birbirleriyle buluştukça yeni projeler doğar. Klinik deneyimler paylaşıldıkça hastalarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesi artar. Bizim hedefimiz, yılda bir kez bir araya gelip sonra birbirinden ayrılan bir topluluk olmak değildir. Hedefimiz, birlikte araştıran, birlikte yayın yapan, genç bilim insanlarını birlikte yetiştiren ve uluslararası bilim dünyasında birlikte daha güçlü biçimde temsil edilen kalıcı bir bilimsel ağ oluşturmaktır. Bizim ortak bir tarihimiz var. Ortak bir kültürümüz var. Ortak bir bilim mirasımız var. ve artık ortak bir bilimsel geleceğimiz de olmalı."

"Toplam 40 bildiri sunulacak"

Kongrenin eş başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi ise bu yıl farklı başlıklarda toplam 13 oturumun olduğunu söyledi.

Bu oturumlarda 50'den fazla kişinin konuşacağını aktaran Efendi, "Kongrede 30'u sözel olmak üzere 10 poster, toplam 40 bildiri sunulacak. Tüm portreyi içerecek şekilde ayrıntılı konuşmalar, sunumlar ve tartışmalar olacak. Hepiniz için iyi bir kongre olmasını diliyorum. Umarım verimli işbirliklerine ve gelecekte daha gelişmiş ortak çalışma alanları yaratma konusunda bu kongre bir fırsat olur." diye konuştu.

Kongrede, nörolojinin gelişimine sunduğu katkıları nedeniyle Kazakistan Nöroloji Derneğine onursal üyelik plaketi verildi.

Üç gün sürecek kongrede, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye'den nöroloji uzmanları, akademisyenler ve sağlık profesyonelleri çeşitli oturumlarda bilimsel bildirilerini sunacak.