İstanbul'da Adalar-Kabataş seferini yapan vapurun yolcuları başka gemiye nakledildi

İstanbul'da, dümeni kilitlenen Adalar- Kabataş seferini yapan vapurun yolcuları başka gemiye nakledildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisinin Adalar-Kabataş seferini yaparken Heybeliada İskelesi açıklarında dümeni kilitlendi.
İskeleye yanaştırılan gemide yaklaşık 45 dakika bekletilen yolcular, Paşabahçe vapuruna alınarak yolculuklarına devam etti.
Öte yandan, geçen günlerde Kabataş-Adalar seferini yapan Sami Akbulut vapurunda da Kız Kulesi açıklarında dümen arızası yaşanmıştı. Vapur, Alaattin Yavaşça gemisi tarafından yandan bağlanıp Karaköy İskelesi'ne çekilmişti. Yolcular, iskelede başka bir vapura aktarılmıştı.
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