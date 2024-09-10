İstanbul'da Aile Hekimi Yetersizliği - Son Dakika
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İstanbul'da Aile Hekimi Yetersizliği

Türkiye genelinde bir aile hekimine 3 bin 72 kişi düşerken, İstanbul'da ise bir aile hekimine 3 bin 187 kişi düşüyor. İstanbul'un mevcut Aile Sağlığı Merkezi ve aile hekimi sayısının yetersiz olduğu belirtiliyor.

10.09.2024 15:45
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(İSTANBUL) - Türkiye Halk Sağlığı Haftası kapsamında, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan Genel Sağlık İstatistikleri araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde bir aile hekimine 3 bin 72 kişi düşerken, İstanbul'da ise bir aile hekimine 3 bin 187 kişi düşüyor.

Türkiye Halk Sağlığı Haftası kapsamında, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan Genel Sağlık İstatistikleri yayımlandı. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de aile hekimi başına 3 bin 72 kişi düşerken, İstanbul'da ise aile hekimliği birimi başına düşen nüfus 3 bin 187 kişi düşüyor. Araştırmada İstanbul'un mevcut Aile Sağlığı Merkezi ve aile hekimi sayısının yetersiz olduğu belirtildi. İPA'nın yaptığı araştırmanın başlıkları ve tespitler şöyle:

"Spor tesisleri kullanımı"

2023 yılında İBB Spor İstanbul tesislerini kullanım sayısı 9 milyon 608 bin 2 kişi olarak belirlendi.

"Kadınların cinsel sağlık hizmetlerine sorun yaşadıkları anlaşıldı "

Cinsel Sağlık ve Kadın Sağlığı Hizmetleri ile ilgili 2016 yılı verilerine göre, İstanbul'da sadece 6 hastane isteğe bağlı kürtaj hizmeti sunuluyor. Kadınların cinsel sağlık hizmetlerinde sorun yaşanıyor.

"Aşılama Oranları"

Çocukluk aşılarının zamanında yapılma oranı düşüyor, bu da bulaşıcı hastalık riskini artırıyor.

"Yoğun bakım kapasitesi"

İstanbul'daki hastanelerde yoğun bakım yatak kapasitesi de pandemiden sonra bile yeterli düzeyde değil.

"Kronik Hastalıklar"

İstanbul'da artan obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

"Sağlıklı Gıdaya Erişim"

İBB, 2019'dan bu yana 277 bin 183 çocuğa toplamda 32 milyon 611 bin 106 litre süt ulaştırdı. Son bir yılda ise 138 bin 440 çocuğa 6 milyon 477 bin 880 litre süt dağıtıldı.

"Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri"

İBB bünyesindeki 29 Psikolojik Danışmanlık Merkezi, son bir yılda 95 bin 975 görüşme yaptı. Bu hizmetten 27 bin 151 kişi faydalandı.

"Beslenme Alışkanlıkları"

Yetersiz beslenme ve fast food tüketiminin artması, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

"Bağımlılıkla Mücadele"

İstanbul'da 5 SUDEM merkezi, madde bağımlılığı, alkol ve ekran bağımlılığı gibi konularda son bir yılda 2 bin 49 vatandaş hizmetlerden yararlandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Aile Hekimi Yetersizliği - Son Dakika

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