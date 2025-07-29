İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi Açılışı - Son Dakika
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İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi Açılışı

29.07.2025 12:49
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İstanbul Valisi Davut Gül, "Şehir hastanelerimiz var, çok güzel devlet hastanelerimiz var, üniversite hastanelerimiz var ama birçok hizmeti oraya gitmeden aile sağlık merkezimizde alabilecek durumdayız." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Şehir hastanelerimiz var, çok güzel devlet hastanelerimiz var, üniversite hastanelerimiz var ama birçok hizmeti oraya gitmeden aile sağlık merkezimizde alabilecek durumdayız." dedi.

Vali Gül, Sağlık Bakanlığınca Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Beylikdüzü 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezinin açılışında konuştu.

İstanbul'da 1096 aile sağlığı merkezi bulunduğunu, buranın da 1097'ncisi olacağını dile getiren Gül, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun hedefinin, İstanbul'da 2 bin 500 nüfusa 1 aile hekimi gelecek şekilde planlama yapmak olduğunu belirtti.

Gül, İstanbul'da bu merkezleri yapmanın önündeki en büyük engelin arsa bulunmaması olduğunu, Memişoğlu'nun bu konuda kendilerine açık çek verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da arsası temin edilen her yere ihtiyaç varsa aile sağlık merkezini hemen yapalım ve olabildiğince bir sene içerisinde bu dönüşümü gerçekleştirelim. Bu şunu sağlayacak, mahalle ölçeğinde yürüme mesafesinde birinci basamak sağlık hizmetinde hizmetlerinizi alacaksınız. Şehir hastanelerimiz var, çok güzel devlet hastanelerimiz var, üniversite hastanelerimiz var ama birçok hizmeti oraya gitmeden aile sağlık merkezimizde alabilecek durumdayız."

Randevular başta olmak üzere, vatandaşların temel sağlık sorunlarını en iyi şartlarda çözebilecek ortam oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Gül, "Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'mizin bugünü dünden daha iyi. Ama şundan emin olun, hem Beylikdüzü hem İstanbul'un hem de ülkemizin yarını da bugünden daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"Koruyucu sağlık hizmetleri bizim için çok önemli"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "sağlıkta dönüşüm" projesiyle hastaneleri güzelleştirip yeni yerler açtıklarını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerine verdikleri önemi vurgulayan Güner, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 8 doktorlu aile sağlığı merkezi inşa ettiklerini anlattı.

Güner, Sağlık Bakanlığının yatırımıyla, Vali Gül'ün riyasetinde başlatılan "İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında, bütün kamu kurumları ve bağışçıların uyumuyla memleketin dört bir köşesine sağlık tesisleri kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Her hafta 1 sağlık merkezi açmak için mücadele verdiklerini dile getiren Güner, "Bizim Beylikdüzü için 6 tane daha aile sağlığı merkezi açma planımız var. Bunun 3'ünü Rabb'im izin verirse 3 ay içinde tesisleştirmiş olacağız. Rabb'im bu emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah." dedi.

Hastanedeki kan tetkikleri ve kanser taramalarını aile sağlığı merkezlerinde de yapabilecek durumda olduklarına dikkati çeken Güner, şöyle konuştu:

"Ondan ziyade Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun başlattığı bir uygulamayla, aile sağlığı merkezinde aile hekimi yönlendirdiğinde, hastaneden merkezi randevu sistemine takılmadan otomatik olarak buradan randevusunu kendi aile hekimimiz vatandaşına verebiliyor. Çok bilinmiyor. Çok bilinmediğini nereden anlıyoruz? Şu anda randevu kapasite oranımız yüzde 20 kullanılabilir durumda."

"Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için hazırız"

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ise merkezin vatandaşın kaliteli sağlık hizmeti alması adına önemli olduğunu söyledi.

Merkezin hizmete sunulması için ellerinden gelen katkıyı vermeye çalıştıklarını dile getiren Çebi, "Ruhsat, plan, proje sürecinde, bundan sonraki yapılacak kamu hizmetlerinde, aile sağlığı gibi projelerde yine belediyemiz adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için hazırız." diye konuştu.

Törene, Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, bazı siyasi partilerin ilçe temsilcileri, aile sağlığı merkezinde çalışanlar ile vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesiminin ardından merkez hizmete açıldı. Vali Gül, daha sonra aile sağlığı merkezini gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Beylikdüzü, Davut Gül, istanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezi Açılışı - Son Dakika

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