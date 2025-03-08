İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Hafta tatilini dışarıda geçirmek isteyenler ile mesailerini bitirenlerin yollara çıkmasıyla kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda Edirne istikametinde Merter'den başlayan trafik, Beylikdüzü'ne kadar uzanıyor. Ankara istikametinde ise Topkapı'dan başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Çağlayan- Okmeydanı ve Mecidiyeköy- Zincirlikuyu'da her iki istikamette yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik ağır seyrediyor.

Sahil yolunda Samatya ve Yenikapı arasındaki yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine doğru azalıyor. TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe ve Maslak'ta her iki istikamette trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki istikamette araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor. TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye'den Altunizade'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

Kentte, hafta tatilini dışarıda geçirmek isteyenlerin etkisiyle metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında da yer yer yoğunluk oluştu.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.