İstanbul\'da Anadolu Yakası\'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 81\'e yükseldi

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Kara yolundaki trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli'ne kadar devam ediyor.

Sahil yolunda da Kadıköy-Kartal arasında trafik etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Altunizade mevkisindeki trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna'dan Okmeydanı'na kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa'dan başlayan trafik yoğunluğu Seyrantepe'ye kadar devam ediyor. Otoyolun Edirne istikametinde de Mahmutbey ve Esenler arasında trafik yavaş ilerliyor.

Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 81, Avrupa Yakası'nda yüzde 58 ve kent genelinde yüzde 67 olarak ölçüldü.