İstanbul'da Arızalı Tramvay Yolcuları Raylarda Yürüdü - Son Dakika
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İstanbul'da Arızalı Tramvay Yolcuları Raylarda Yürüdü

İstanbul\'da Arızalı Tramvay Yolcuları Raylarda Yürüdü

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda arızalanan tramvaydan inen yolcular, raylarda yürümek zorunda kaldı.

23.11.2024 12:48
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İstanbul'da arızalan tramvaydan inen yolcuların bir sonraki durağa kadar raylarda yürümesi, cep telefonuyla kaydedildi.

Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı'nda Sirkeci yönünde ilerleyen tramvay, sabah saatlerinde Laleli durağında arızalandı.

Bunun üzerine vatman, tramvayın kapılarını açarak yolcuları indirdi. Çok sayıda yolcu bir sonraki durağa kadar rayların üzerinde yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular, bu duruma tepki gösterdi.

Yolcularla birlikte tramvay yolunda yürüyen bir kişi, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: AA

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