İstanbul'da Ateşkes Kutlaması

Güncel

Gazze'de ateşkesin sağlanması nedeniyle İstanbul'da araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, İsrail Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulmasının ardından Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu atan çok sayıda vatandaş konvoy oluşturdu.

Beşiktaş Levent'teki başkonsolosluk binası önüne gelen kalabalık grup, burada meşaleler yakıp bir süre İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına konuşan Emin Furkan Çelik, Hamas'ın zalimler karşısında zafer elde ettiğini söyledi.

Gazze halkının soykırım ve zulümler karşısında sabrettiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Gazze halkı direndi, Gazze halkı sabretti, bu siyonistler, bu katiller, bu zalimler o kadar imkana rağmen Hamas karşısında rezil oldular. 'Gazze'de, Hamas'ın varlığı olmayacak' diyenler ateşkes için Hamas'a yalvaran Netanyahu olmak üzere bütün kafirler Allah'ın izniyle zilleti tatmıştır. Çünkü kafirlerin akıbeti hüsrandır. Yenildiniz, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz."

Grup, açıklamanın ardından dua ederek konsolosluk önünden ayrıldı.