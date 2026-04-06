İstanbul'da Bahar: Rengarenk Laleler Açtı - Son Dakika
İstanbul'da Bahar: Rengarenk Laleler Açtı

İstanbul\'da Bahar: Rengarenk Laleler Açtı
06.04.2026 12:03
İBB, İstanbul'da 3.5 milyon lale dikerek baharın gelişini kutluyor. Emirgan Korusu ziyaretçi akınına uğradı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, - BAHARIN habercisi laleler açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentin tarihi park ve korularına 3 milyon 580 bin lale dikildi. Lalelerin görsel şölen sunduğu noktalardan biri de Emirgan Korusu oldu. Korudaki rengarenk laleler ziyaretçilerin ilgisini çekerken, koruya gelenler keyifli anlar geçirdi. Lalelerin oluşturduğu görsel şölen ve ziyaretçi yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Korusu başta olmak üzere Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Kasrı'nda laleler, sümbüller, nergislerle donattı. Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hıdiv Korusu olmak üzere dört ana merkezde yürütülen peyzaj çalışmalarının ardından dikilen laleler ziyaretçilere görsel şölen yaşattı. Çeşitli renkteki lalelerin sergilendiği noktalardan biri olan Emirgan Korusu ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Baharın habercisi laleler ziyaretçilerden ilgi görürken, koruya gelenler fotoğraf çekip güneşli havanın keyfini çıkardı.

'HERKESİN GELİP GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM'

Emirgan Parkı'na laleleri görmek için geldiğini söyleyen Hülya Çetin, "Lalelerin açması sanki bütün dünyaya barış ve sevgi getirmiş gibi. İnsanlar çok mutlu.Herkesin buraya gelmesini, görmesini tavsiye ediyorum. Kelimelere sığdıramıyorum. Görmek, yaşamak lazım, o sevinci paylaşmak lazım. Ben de çiçekler gibi, laleler gibi şu anda açtım. O duyguyu yaşıyorum. Sadece laleler açmadı, sanki ben de açtım, ben de kıpır kıpırım" dedi.

'RENGARENK LALELER İÇİMİZİ AÇTI'

Aysun Buzluyıldız, "Burası çok güzel. Bahar geldi, yazın gelmesini çok sabırsızlıkla bekliyorduk zaten. Emirgan'da da lalelerin olması ile her yıl geliyoruz, ben Tarabya'da oturuyorum. Çok güzel, laleler çok güzel, burası Emirgan Korusu çok güzel. Çok memnunuz her zaman da geleceğiz buraya. Eşimle, oğlumla geldim. Baharın gelmesini hepimiz sabırsızlıkla bekliyorduk. Muhteşem, rengarenk laleler bizim içimizi açtı. Muhteşem bir atmosfer var burada." ifadelerini kullandı.

'EMİRGAN'IN EN GÜZEL ZAMANLARI'

Gülşen Yadigar "Havaların ısınmasıyla birlikte artık hepimiz gezmek görmek istiyoruz. Emirgan'ın da en güzel zamanları lalelerin açtığı dönem. Biz de laleleri görmek ve güzel havanın tadını çıkarmak için eşim, çocuklarım hep birlikte buraya geldik. Lale henüz almadık, gezmeye yeni başladık, birazdan alacağız. Herkes buranın tadını çıkarsın bence, gelsin görsün." dedi.

'LALELER ÇOK GÜZEL HİSSETTİRİYOR'

Kocaeli'den Emirgan'a gelen Nila Hevin Güler "Aslında ben Kocaeli'de yaşıyorum, buraya annemle beraber geldik. Çiçekler de laleler de çok güzel. Renkli sevgi ve duygu hissediyorum. Özellikle güzel açıyorlar ve yaz geldiğinde daha güzel oluyorlar. Annem, ablamla geldim" dedi. Muhammed Ayaz Elibol, "Burası çok güzel. 3 saat daha gezeceğiz" diye konuştu.Ecin Ecem Ersoy, "Buraya annemlerle gezmeye geldik. Laleler çok güzel, bir sürü fotoğraf çekineceğiz. Daha yeni geldik, birazcık daha duracağız galiba. Çok güzel hissediyorum. Laleler çok güzel hissettiriyor. Serra Bıyık, "Mutluyum. Laleler çok güzel. Ailemle geldim. Gezdim, deniz gördüm, kaplumbağa gördüm. Kırmızı, beyaz, mor laleleri gördüm. Bir de lalerle fotoğraf çekildik" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Hasan Çalışkan, "Emirgan'a gezmeye geldik . Hem laleler için hem de gezmek için geldik. Bugün ailemle, komşumla geldim" dedi. Güngören'den gelen Ümmühan Çalışkan, " Çok güzel mutluyum. Emirgan'ı gezmek için Güngören'den geldim. Duygularım güzel, lale zamanı her zaman gelirim" diye konuştu.

LALE BAYRAMI 11-12 NİSAN'DA

Diğer yandan baharın gelişini kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lale Bayramı, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek. 11-12 Nisan'da Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu, Hıdiv Korusu lalelerle birlikte, birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Bahar: Rengarenk Laleler Açtı - Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz
Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur
Fatih Karagümrük’ün küme düşmeye niyeti yok: Son dakikalarda kritik 3 puan Fatih Karagümrük'ün küme düşmeye niyeti yok: Son dakikalarda kritik 3 puan
Samsun’da inanılmaz maç 4 gol, kırmızı kart ve 903’te kaçan penaltı Samsun'da inanılmaz maç! 4 gol, kırmızı kart ve 90+3'te kaçan penaltı
Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
İran’dan Trump’ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
SON DAKİKA: İstanbul'da Bahar: Rengarenk Laleler Açtı - Son Dakika
