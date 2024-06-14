İstanbul'da bayram öncesi trafikteki yoğunluk sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da bayram öncesi trafikteki yoğunluk sürüyor

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler nedeniyle otoyol bağlantı noktalarında yoğunluk yaşanırken, sağanağın başlamasıyla trafikte aksamalar meydana geldi.

14.06.2024 20:36
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İstanbul'da Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler nedeniyle otoyol bağlantı noktalarında yoğunluk yaşanırken, sağanağın başlamasıyla trafikte aksamalar meydana geldi.

Öğrencilerin karne alması ve haftanın son mesai gününün tamamlanmasının ardından 9 günlük bayram tatili başladı.

Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin bazı noktalarında trafik akışı yavaşladı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu Şişli mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Sancaktepe ve Pendik'te kara yollarının bazı noktalarında araçlar ağır ilerliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akışı normal seyrediyor.

Yağışa hazırlıksız yakalandılar

Kentte sağanağın etkili olmasıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu, araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığındı.

Eyüp- Piyer Loti teleferik seferleri yapılamıyor

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda seferlerin gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İstanbul, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bayram öncesi trafikteki yoğunluk sürüyor - Son Dakika

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