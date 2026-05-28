İstanbul'da Bayramda Ücretsiz Ulaşım

28.05.2026 12:24
Ekonomik kriz nedeniyle memleketine gidemeyenler için İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz oldu.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Ekonomik kriz nedeniyle memleketine gidemeyen, tatile çıkamayan, İstanbul'u gezerek bayramın tadını çıkarmaya çalışanları imdadına ücretsiz toplu taşıma yetişiyor. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Bu konuda Üsküdar ve Eminönü'nde vatandaşların görüşlerini dinleyen ANKA ekibi, sadece İstanbul'da yaşayanların değil, Van, Kırklareli, Kocaeli, Ankara, Kayseri'den gelen vatandaşların memnuniyetini gözledi. Bir vatandaş, "Yaşam şartları şu an belli Türkiye'de. 5,6 kişinin bir yere otobüse ya da metrobüse bindiğini düşünsenize çok zor bu zamanda" derken bir başka vatandaş "Bir nebze olsun yaralara su serpmiş" şeklinde konuştu.

İstanbul'da bayramda vatandaşlar kentin sahil kesimleriyle ve tarihi bölgelerine akın etti. Toplu taşımanın ücretsiz olduğu İstanbul'da şehir dışından gelen vatandaşların yanı sıra bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular da şehri gezme imkanı buldu. Pek çok vatandaş ulaşımın ücretsiz olmasından memnun olduğunu söylerken, bazı vatandaşlar ise ücretsiz ulaşımın getirdiği yoğunluktan yakındı.

Ücretsiz toplu taşımayla ilgili Üsküdar ve Eminönü'nde vatandaşların görüşlerini dinleyen ANKA ekibi, sadece İstanbul'da yaşayanların değil, Van, Kırklareli, Kocaeli, Ankara, Kayseri'den gelen vatandaşların memnuniyetini gözledi. Bir vatandaş, "Özellikle bayramlarda bir yeri ziyaret edip gelmek için muhteşem bir şey bence. Yaşam şartları şu an belli Türkiye'de. 5,6 kişinin bir yere otobüse ya da metrobüse bindiğini düşünsenize çok zor bu zamanda" dedi. Çocuklarıyla birlikte bayram gezisi olarak Eyüpsultan'a gitmek için Üsküdar'da vapur bekleyen bir anne de "Çekmeköy'den geldik. 2 bilet ödüyoruz. 3-5 araç her gelişimiz, çok pahalı. Ücretsiz olması çok güzel" şeklinde konuştu.

"BEDAVA OLMASI GÜZEL, HİÇ OLMAZSA GEZEBİLİYORUZ"

Üsküdar ve Eminönü'nde ANKA'ya konuşan vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkındaki görüşleri şöyle:

"Özellikle bayramlarda bir yeri ziyaret edip gelmek için muhteşem bir şey bence. Yaşam şartları şu an belli Türkiye'de. 5,6 kişinin bir yere otobüse ya da metrobüse bindiğini düşünsenize çok zor bu zamanda. Bedava olması bu yüzden çok güzel. Hiç olmazsa gezebiliyoruz, tadını çıkarabiliyoruz bayramın"

"İnsanların yol masrafı yapmadan ailece bir yerleri gezme şansı oluyor."

"Bağcılar'dan geldim. Türbeleri falan dolaşıyorum. Dedim kendimi sahile atayım, temiz hava alayım, biraz kafamı dağıtayım."

"Ankara'da oturuyoruz. Bayram için geldik. Birazdan karşıya geçeceğiz. Otobüsle buraya geldik, metroyu da kullandık. (Ücretsiz ulaşım) gayet güzel oluyor. Bu ekeonomik durumda ücretsiz olması biraz daha kolaylaştırdı. En azından insanlar istediği yere çok rahat gidip gelebiliyor"

"Gezmeye geldik. Şimdi Ataköy'e ya da Beşiktaş'a geçeceğiz. Eğleniyoruz. Gezmeyi seviyoruz, ücretsiz olunca da daha çok seviyoruz"

"PARASI OLMAYANLAR İÇİN ÇOK İYİ"

"(Ücretsiz toplu ulaşım) parası olanlar için bir şey değil ama olmayanlar için çok iyi bir şey bence"

"Gaziosmanpaşa'dan geldim. Burada biraz dinlenip geri döneceğim"

"Çekmeköy'den geldik. 2 bilet ödüyoruz. 3-5 araç her gelişimiz, çok pahalı. Ücretsiz olması çok güzel. Ücretsiz olmasaydı bu kadar insan o kadar aracı değiştirip de gidemezdi, yollar çok pahalı"

"ÜCRETSİZ ULAŞIM VATANDAŞIN YARALARINA BİR NEBZE SU SERPMİŞ"

"Biz Kırklareli'ndan geliyoruz. Geziyoruz İstanbul'u. Buradan Kadıköy'e geçeceğiz, adalara tur yapacağız. Böyle günümüzü bitireceğiz. Bayramda arkadaşları gezdirmeye getirmiştim. Hep beraber geziyoruz. Biz yine geziyorduk ama (Ücretsiz ulaşım) daha güzel olmuş. Bayramlarda insanlar birbirine bazen gidemiyor; adalara gidemeyen var, denize gelemeyen var. Böylesi güzel olmuş"

"Kayseri'den geldik. Eminönü, Galata Kulesi, gezeceğiz böyle. (Ücretsiz ulaşımı) ilk defa deneyeceğiz ama memnun kaldık. Vatandaşın bir nebze olsun yaralarına su serpmiş olmuş"

faydalanabilecek. M5 Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı 2. Etabı olan Samandıra Merkez-Sultanbeyli Hattı törenle açıldı.

Kaynak: ANKA

Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
