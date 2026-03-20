İstanbul'da bayramın birinci günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

20.03.2026 18:18
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, yağışın da etkisiyle İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayramın ilk günü sabah saatlerinde trafik normal seyrederken, akşam saatlerine doğru bayram ve kabir ziyaretlerinin etkisiyle birçok noktada yoğunluk yaşandı.

Yağmurun da etkili olduğu kentte, özellikle mezarlık çevrelerinde trafik yoğunluğu arttı.

Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının birçok noktasında araçlar yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönden girişinde yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 74'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 69 olarak ölçüldü.

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
Semih Şentürk’ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
21 ev için ödediği aidat akılalmaz 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni son dakikalarda üzdü Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü

18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
17:02
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
