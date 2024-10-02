İstanbul'da bazı STK'ler Lübnan'a yardım gemisi gönderecek - Son Dakika
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İstanbul'da bazı STK'ler Lübnan'a yardım gemisi gönderecek

Sadakataşı Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 9 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in saldırdığı Lübnan'a insani yardım gemisi gönderecek.

02.10.2024 14:46
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Sadakataşı Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 9 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in saldırdığı Lübnan'a insani yardım gemisi gönderecek.

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Yeryüzü Çocukları Derneği Sümeyye Altun, Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Fetih Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Bulat ile İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya ile bazı davetliler katıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, yaptığı konuşmada, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinin en kara sayfalarını yazmaya devam ettiğini söyledi.

Gazze'de devam eden saldırıların birkaç gün sonra bir yılını tamamlayacağını dile getiren Özdal, "Bu ırkçı, Siyonist katiller uluslararası tüm evrensel hukuk kurallarını ayaklar altına alarak kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden, on binlerce sivili yok etmek için hedef gözetmeksizin saldırmakta, tarihin en ahlaksız savaş suçlarını işlemektedir." dedi.

Özdal, Gazze'de en az 2 milyon sivili evlerini yıkarak yerinden eden işgalcilerin barınma, gıdaya erişim, eğitim ve sağlık konusunda savaş mağduru insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını da zorlaştırdığını ifade etti.

Gazze'de devam eden ve birinci yılını doldurmak üzere olan vahşi katliamlar nedeniyle 50 bin insanın şehit olduğunu ifade eden Özdal, İsrail'in bir taraftan Gazze'de soykırım suçu işlerken diğer taraftan ise Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'a insanlık dışı saldırılar gerçekleştirdiğini anlattı.

Özdal, İsrail'in aylardır Lübnan sınırında çeşitli saldılar gerçekleştirdiğine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"BM kararlarını hiçe sayarak kardeş Lübnan'ın egemenlik haklarını da ihlal ederek şiddet uygulamaktadır. 23 Eylül itibarıyla Lübnan'a yönelik büyük bir savaş başlatan İsrail, Lübnan'ın güneyinde Sur ve Sayda, doğusunda Bekaa bölgesini ve başkent Beyrut ile Suriye sınır hattındaki çok sayıda noktayı hedef alarak 1300'den fazla insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve bugün itibarıyla 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk ederek göç etmesine neden olmuştur. İsrail'in barbar saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan siviller okullara, parklara, camilere, vakıf ve derneklerin lokallerine ve spor salonlarına sığınmak zorunda kalmışlardır."

Burada bulunan STK'lerle işbirliği içerisinde olası bir savaş durumunda insani yardım ulaştırmak üzere aylar öncesinden acil yardım malzemeleri temin ettiklerinin altını çizen Özdal, saldırıların başlamasıyla önceden hazırlıklarını yaptıkları yardım malzemelerini savaş mağdurlarına ulaştırdıklarını kaydetti.

Lübnan için hemen şimdi yardım seferberliği

Özdal, Lübnan halkının karşı karşıya kaldığı zor günlerde en güçlü şekilde yanlarında olmak üzere insani yardım alanında faaliyet gösteren 9 sivil toplum kuruluşu olarak "Lübnan için hemen şimdi yardım seferberliği" sloganıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Bölgede bulunan ekiplerin Lübnan Acil Yardım Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler sonucunda Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Fetih Vakfı, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, İHH, Umut Ol İnsani Yardım Derneği ve Darul Eytam Vakfı olarak insani yardım gemisi hazırlayacaklarını aktaran Özdal, gıda kolisi, konserve, yatak, battaniye, hijyen malzemesi, bebek bezi, iç giyim, hasır ve çadır gibi birçok farklı kalemde insani yardım malzemesini Lübnanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Özdal, geminin ilk etapta yaklaşık 80 konteynerlik 1300 ton insani yardım malzemesini Lübnan halkına ulaştırılacağını ifade etti.

Geminin ne zaman yola çıkacağına ilişkin de bilgi veren Özdal, "İnsani yardım alanında çok ciddi tecrübeleri barındıran ülkemiz ve sivil toplum kuruluşları olarak hızlı bir şekilde harekete geçiyoruz. İlk gemimizi bir hafta içerisinde bölgeye çıkartmış olacağız. Arkasından ihtiyaçlar doğrultusunda yeni, ek gemi yardım seferlerini de inşallah organize etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, istanbul, İsrail, Lübnan, Güncel, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bazı STK'ler Lübnan'a yardım gemisi gönderecek - Son Dakika

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