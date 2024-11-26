İstanbul\'da Berber Mehmet Salih Özsökük Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İstanbul'da 3 ayrı ilçede 7 kişinin öldürüldüğü olayda Avcılar'daki berber dükkanında vurulan berber Mehmet Salih Özsökük, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da geçtiğimiz Pazar günü ailesinden 6 kişiyi öldürdükten sonra eşinin kardeşi Gökhan Soylu'nun çalıştığı Avcılar'daki kuaför dükkanına gelen Bahtiyar Aladağ, burada Soylu ve berber Mehmet Salih Özsökük'e peş peşe etti. Saldırgan daha sonra gittiği Esenyurt'ta otomobilinde yaşamına son verdi. Gökhan Soylu'nun ağır yaralandığı saldırıda ölen Mehmet Salih Özsökük'ün dün Adli Tıp'tan alınan cenazesi bugün Mustafa Kemal Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Özsökük'ün çok sayıda yakını ve seveni katıldı. Törenden sonra Özsökük'ün cenazasi Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.