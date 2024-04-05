İstanbul merkezli 3 ilde, çalıntı araçları motor ve şasi numaralarını değiştirip satanlara yönelik operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde çalınan 6 otomobilin bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalınan araçların "change (çenç)" olarak bilinen yöntemle motor ve şasi numaralarının değiştirilip satıldığını tespit etti.
Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan oto tamircisi İsmail D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı Hasan D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da çalıntı araçları satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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