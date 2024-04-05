İstanbul'da çalıntı araçları satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da çalıntı araçları satan şüpheli tutuklandı

İstanbul\'da çalıntı araçları satan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Çalınan araçların 'change' yöntemiyle satıldığı tespit edildi.

05.04.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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İstanbul merkezli 3 ilde, çalıntı araçları motor ve şasi numaralarını değiştirip satanlara yönelik operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde çalınan 6 otomobilin bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalınan araçların "change (çenç)" olarak bilinen yöntemle motor ve şasi numaralarının değiştirilip satıldığını tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan oto tamircisi İsmail D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı Hasan D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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