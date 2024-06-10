İstanbul'da çalıştığı çanta sektöründe işletme kuran girişimci, memleketine dönerek 45 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da çalıştığı çanta sektöründe işletme kuran girişimci, memleketine dönerek 45 kişiye istihdam sağlıyor

İstanbul\'da çalıştığı çanta sektöründe işletme kuran girişimci, memleketine dönerek 45 kişiye istihdam sağlıyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinden İstanbul'a göç eden Metin Taşkın, memleketine dönerek kurduğu işletmede 45 kişiye istihdam sağlıyor. Taşkın, atölyesinde haftada 1200 çanta üretimi yaparak Fransa ve İtalya'ya ihraç ediyor. İşletme, gençlere istihdam sağlamak ve memlekete yatırım yapmak amacıyla kuruldu.

10.06.2024 11:48
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Bitlis'in Güroymak ilçesinden ailesiyle göç ettikleri İstanbul'da uzun süre çanta sektöründe çalışan Metin Taşkın, memleketine dönerek kurduğu işletmede 45 kişiye istihdam sağlıyor.

Güroymak'tan 23 yıl önce ailesiyle İstanbul'a yerleşen 41 yaşındaki Taşkın, çanta fabrikalarında çalışıp mesleği öğrendikten sonra kendi atölyesini kurarak üretime başladı.

Bir süre işletmesinde firmalar için çanta üretimi yapan, ardından memleketine dönerek üretimine burada devam etmeye karar veren Taşkın, kendi imkanları ve aldığı desteklerle Bağlar Mahallesi'nde 7 ay önce atölye kurdu.

İlk etapta 20 kişiyi istihdam eden, 25 kadına da evde örgü yöntemiyle çanta yaptıran Taşkın, haftada 1200 erkek ve kadın çantası üretimi yaparak anlaşmalı olduğu firmalar aracılığıyla Fransa ve İtalya'ya gönderiyor.

Taşkın, ilk ve ortaokulu Güroymak'ta okuduktan sonra ailesiyle göç ettikleri İstanbul'da çanta sektöründe çalışmaya başladığını söyledi.

İstanbul'da kurdukları işletme 12 yıl boyunca üretim yaptıklarını anlatan Taşkın, şöyle konuştu:

"İşimizi memleketimizde neden yapmayalım diye düşündük. Buradaki gençlerin, meslek öğrenmek, iş bulmak ya da geçimini sağlamak için batı illerine gitmesini istemedik. Bu nedenle Güroymak'a yatırım yapmaya karar verdik. İnsanlarımıza faydalı olsun diye yıllar sonra dönerek kurduğumuz atölyede işimize başladık. Bu süreçte 20 kişilik ekibimizle atölyede çalışıyoruz. 25 kadın da dışarıda örgü çantalarımızın üretimini yapıyor."

Daha fazla istihdam yaratmak, yeni hedeflere ulaşmak için yeni yer arayışlarının olduğunu belirten Taşkın, yer temini konusunda bazı kurumlarla irtibata geçtiklerini, daha büyük projeler yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çalışanlardan Ümit Taşkın ise 4 yıl önce kentte iş imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı İstanbul'a giderek dayısının atölyesinde çalışmaya başladığını ifade etti.

Yaklaşık 4 yıldır bu sektörde çalıştığını söyleyen Taşkın, "İstanbul'dan dönerek dayımın atölyesinde çalışmaya devam ettim. Gurbette çalışmak zor, burada ailemizin yanında çalışmamız daha iyi. En azından akşam evimize gidiyoruz. Burada gençlere istihdam sağlanıyor. Güzel bir imkan olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güroymak, İstanbul, İtalya, Fransa, Bitlis, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da çalıştığı çanta sektöründe işletme kuran girişimci, memleketine dönerek 45 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

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