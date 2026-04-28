İstanbul'da Çekici Üzerinde Taşınan Formula 1 Aracı Trafikte İlgi Odağı Oldu

İstanbul'da bir çekici üzerinde taşınan Formula 1 aracı, trafikte büyük ilgi topladı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, motor sporları tutkunlarını heyecanlandırdı. Türkiye, 2027-2031 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapacak. İstanbul Park pisti, modernizasyon çalışmalarıyla yenilenecek. Formula 1, 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede yayınlanarak 827 milyon izleyiciye ulaştı. Türkiye'de yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşan organizasyon, gençler ve kadın izleyiciler arasında da popüler. Uzmanlar, bu dönüşün motor sporları gelişimi ve Türk pilotların alt serilerde yer alması için fırsat sunduğunu belirtiyor.