İstanbul'da Çekici Üzerinde Taşınan Formula 1 Aracı Trafikte İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
İstanbul'da Çekici Üzerinde Taşınan Formula 1 Aracı Trafikte İlgi Odağı Oldu

28.04.2026 12:43
Türkiye, 2027'den itibaren beş yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapacak. İstanbul'da bir çekici üzerinde taşınan F1 aracı, sürücüler ve yayalar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

İstanbul'da bir çekici üzerinde taşınan Formula 1 aracı, trafikte büyük ilgi topladı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, motor sporları tutkunlarını heyecanlandırdı. Türkiye, 2027-2031 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapacak. İstanbul Park pisti, modernizasyon çalışmalarıyla yenilenecek. Formula 1, 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede yayınlanarak 827 milyon izleyiciye ulaştı. Türkiye'de yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşan organizasyon, gençler ve kadın izleyiciler arasında da popüler. Uzmanlar, bu dönüşün motor sporları gelişimi ve Türk pilotların alt serilerde yer alması için fırsat sunduğunu belirtiyor.

Son Dakika Güncel İstanbul'da Çekici Üzerinde Taşınan Formula 1 Aracı Trafikte İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da Çekici Üzerinde Taşınan Formula 1 Aracı Trafikte İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
