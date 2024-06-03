İstanbul'da Çinli Sanatçılar Etnik Müzik ve Dans Gösterisi Yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da Çinli Sanatçılar Etnik Müzik ve Dans Gösterisi Yaptı

İstanbul\'da Çinli Sanatçılar Etnik Müzik ve Dans Gösterisi Yaptı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen bir sanatçı topluluğu, İstanbul'da etnik müzik ve danslardan oluşan bir performans sergiledi. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından organize edilen etkinlik, Pazar günü seçkin bir konser salonunda gerçekleştirildi. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, sanatçıların gösterisinin Çin'deki etnik grupların kültürünü ve yaşam tarzlarını yansıttığını belirtti.

03.06.2024 13:05
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ÇEKİM TARİHİ: 2 Haziran 2024

1. İstanbul'da Çin'e özgü etnik müzik ve danslardan oluşan bir performans sergileyen sanatçıların çeşitli görüntüleri

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen bir sanatçı topluluğu, İstanbul'da etnik müzik ve danslardan oluşan bir performans sergiledi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından organize edilen etkinlik, Pazar günü seçkin bir konser salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuklara hitap eden Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Çin'in "birbirine sıkı sıkıya bağlı" 56 etnik gruptan müteşekkil, çoklu etnik unsurlara sahip bir ülke olduğunu söyledi.

"Çin ulusu binlerce yıl içinde çeşitli etnik grupların sürekli etkileşim ve entegrasyonuyla büyük bir aile halini aldı" diyen Wei, sanatçıların sunduğu gösterinin Çin'deki etnik grupların benzersiz kültürünü ve neşe dolu yaşam tarzlarını yansıttığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Çinli Sanatçılar Etnik Müzik ve Dans Gösterisi Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Çinli Sanatçılar Etnik Müzik ve Dans Gösterisi Yaptı - Son Dakika
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