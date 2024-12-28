İstanbul'da çocukların katılımıyla "Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da çocukların katılımıyla "Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü" etkinliği yapıldı

İstanbul\'da çocukların katılımıyla "Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü" etkinliği yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Genç İHH'nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Suriye ve Ukrayna'dakiler başta olmak üzere dünya çocukları için "Küçük Adımlardan, Büyük...

28.12.2024 15:49
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Türkiye Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Genç İHH'nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Suriye ve Ukrayna'dakiler başta olmak üzere dünya çocukları için "Küçük Adımlardan, Büyük Vicdan Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

İhya Vakfı öncülüğünde 15 sivil toplum kuruluşunca ilan edilen "Dünya Şehit Çocuklar Haftası" kapsamında, çocukların yer aldığı kalabalık Saraçhane Parkı'nda toplandı.

"Gücünüz çocuklara mı yetiyor?" yazılı pankart açan çocuklar, ellerinde karpuz dilimi resimleri ile çeşitli dövizler taşıyarak öğretmenleri ve aileleriyle Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

Burada yapılan programda çocuklar şiirler okudu, şarkılar söyledi. Etkinlikte, Gazze'de ölen bazı çocukların isimleri de okundu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan 12 yaşındaki Ahmet Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Anne sütüne erişemeyen bebeklerin haline, oyun çağındayken bombalar altında katledilen çocuklar için reva görülen muameleye isyanım var. Ey insanlık. Bu gidiş nereye? Bilim, fen, teknik, doyumsuz servet, sana insanları öldürmeyi, kalanları da esir ve köle yapmayı mı öğretiyor? Ey dünya devletleri, Gazze'de, 15 aydır devam eden katliama, niçin 'dur' diyemiyorsunuz?

Kısa zamanda gördük ki bu katil zihniyetli insanlar, parayı daha çok seviyorlarmış. Hemen bize yalvarmaya başladılar. Daha ucuza ve daha çok ürün vereceklerini söylüyorlar. Ben, onların işine ancak gülerim. Onların davalarına ancak gülerim. Korktular. Öyleyse boykota devam. İnadına boykota devam. Her zaman boykota devam."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da çocukların katılımıyla 'Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü' etkinliği yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da çocukların katılımıyla "Küçük Adımlardan Büyük Vicdan Yürüyüşü" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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