İstanbul'da cumartesi kuvvetli sağanak, metrekareye 30-60 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da cumartesi kuvvetli sağanak, metrekareye 30-60 kilogram yağış bekleniyor

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İBB AKOM, İstanbul'da yarın sağanak, cumartesi kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Cumartesi yağışın metrekareye 30 ila 60 kilogram olacağı, sıcaklıkların pazartesiye kadar 15 ila 17 derece arasında mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, soğuk ve yağışlı sistemin, pazartesi gününe kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kentte yarın çok bulutlu bir hava ve sağanak yağış beklenirken, yağış miktarının metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış tahmin edilirken, yağışın 30 ila 60 kilogram arasında olacağı değerlendiriliyor.

18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günleri yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günleri ise havanın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması, mertekareye 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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