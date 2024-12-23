İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 3 Üye Tutuklandı

Güncel

İSTANBUL'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 örgüt üyesi yakalandı. 2'si kadın 3 DEAŞ üyesinin cep telefonlarında el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin bilgiler olduğu tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerini deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının belirlenmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi teknik ve fiziki takibe aldı. Yürütülen çalışmalarda Bağcılar'da adresi belirlenen hücre evine operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, örgütle bağlantıları ortaya çıkarılan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen M.A., R.K. ve T.A. isimli 2'si kadın 3 örgüt üyesi yakalandı.

SALDIRI PLANLARI YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan 3 kişinin üzerlerinden çıkan dijital materyaller ve cep telefonlarında el yağımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin bilgiler olduğu ortaya çıktı. Saldırı planları yaptıkları tespit edilen 3 örgüt üyesi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

3 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Türkiye'deki bağlantıları ve irtibatları incelenen 3 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çapraz sorguya alındı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, 20 Aralık Cuma günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 3 örgüt üyesi tutuklanarak cezevine gönderildi.