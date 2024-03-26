İstanbul\'da DEAŞ Operasyonunda 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 27 kişinin terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Savcılığın gözaltı talimatıyla operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama faaliyetlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, deprem endişesi yaşanmayan, güvenli yuvalara sahip bir İstanbul hayal ettiklerini ve İstanbul'un hakkını İstanbullulara harcayacaklarını söyledi. Kurum, sendikalar, vatandaşlar ve çalışanlarla birlikte hareket ederek İstanbul'u güzelleştireceklerini belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 2 kardeşi içinde bulundukları otomobile ateş açarak öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen 3 sanık hakkında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların kardeşlere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan cezalandırılmaları istendi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 717 adet sikke, 6 adet yüzük, 8 adet figür ve 2 obje olmak üzere toplam 734 adet tarihi eser ele geçirildi.
Kars'ta kışın etkisiyle kar kalınlığı 2 metreyi geçen Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Özel İdare ekipleri tarafından açılan kapalı köy yolu, vatandaşların kışa yeniden hazırlanmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ise hayatı durma noktasına getirdi.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki gençler, Yörükali Mahallesi'nde sahurda bir araya gelerek geleneksel enstrümanlarla köy sakinlerini eğlendirdi. Mahalle sakinleri, gençlere bahşiş dağıtırken bazıları ise bahşişleri camdan serpti. Geleneğin yerine getirilmesinin ardından grup hep birlikte sahur yaptı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu örgütü lideri ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri ve diğer iki şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Ramazan Ayı nedeniyle satışlarda durgunluk yaşanıyor. Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara göre daha makul seyrediyor.
Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe müftülükleri engelli koordinatörlükleri ile hayırseverlerin katkılarıyla Şahver Sultan Engelsiz Camii'nde engelli vatandaşlar ve yakınları için iftar programı düzenledi. Programa İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl ve ilçe engelli koordinatörleri, Engelli kurslarında eğitim veren öğreticiler, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı. İftar sonrası Osmanlı şerbeti ve geleneksel ikramlar yapıldı. Programa katılan engelli vatandaşlar ve yakınları programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Antalya'nın Serik ilçesinde, isimleri henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar kullanıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimleri açıklanırken, Aydın'da da geçtiğimiz yıl en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma olarak belirtildi. Aydın'da en çok kullanılan erkek isimleri sırasıyla Mehmet, Mustafa, Ali, Ahmet, Hüseyin, İbrahim, Hasan, Murat, İsmail ve Yusuf oldu. Kadınlarda ise en çok tercih edilen isimler Fatma, Ayşe, Hatice, Emine, Zeynep, Elif, Fadime, Özlem, Meryem ve Zehra oldu.
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