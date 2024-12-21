İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.
Operasyonda yakalanan 14 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Polis ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelileri tespit etmiş, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Operasyonda 16, çalışmaların devamında ise 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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