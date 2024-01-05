İstanbul\'da Deniz Atıklarından Geri Dönüşüm Sergisi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde, denizlerden toplanan atıkların geri dönüşümünden hazırlanan "Sen HayalEt!" sergisinin basın tanıtımı yapıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Hayalet Ağlar Döngüsel Ekonomide" projesinin Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki lansman sergisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın dönüşüm konusundaki hassasiyetini, dünyada bu anlamdaki öncü rolünü, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak bir nevi sorumluluk kabul ettiklerini söyledi.

Yıldız, sergideki materyallerin, denizden toplanan hayalet ağlarla İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlandığını belirterek, "Belki dalgıç elbiselerini giyip Haliç'e dalan tek belediye başkanıyım. Haliç'in dibindeki toprağa, balçığa dokunmuş biri olarak söylüyorum çünkü Haliç gözümüzün bebeği, Marmara aynı şekilde İstanbul'un göz bebeği... Denizlerimizi sağlıklı tutarsak İstanbul'da daha sağlıklı yaşayabileceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "net sıfır emisyon" hedefini hatırlatan Yıldız, bu vizyona uygun işbirlikleri kurarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi"nin 2014'te uygulanmaya başlandığını, bugüne kadar 5 milyon metrekare deniz alanının tarandığını, 378 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldığını kaydetti.

Karaca, hayalet ağlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız protokol neticesinde Beyoğlu'ndaki olgunlaşma enstitümüze, Pendik ve Ataşehir'deki halk eğitim merkezlerimize bu ağları gönderdik ve çok güzel ürünler ortaya çıkmaya başladı. Tablolar, elbiseler, çantalar, aklınıza ne gelirse her şey dönüşebiliyor ve katma değerli olarak geri dönüşümünü sağlamış bulunuyor." dedi.

Karaca, Bakanlık bünyesinde denizdeki hayalet ağ ve benzeri av araçlarının izini takip edecek bir markalama projesi de geliştirildiğini anlattı.

Programa, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Saadet Karakulak da katıldı.

Sergide katılımcılar, hayalet ağlarla hazırlanan çanta, elbise, tablo gibi materyalleri inceledi.