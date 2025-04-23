İstanbul'da Deprem Nedeniyle Okullara İki Gün Ara

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentteki okullarda eğitime iki gün ara verildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği ise sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışanlar hariç engelli, hamile, malül, gazi kamu çalışanları ile 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin, perşembe ve cuma günü idari izinli sayılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

Valilik bazı kamu görevlilerine idari izin verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül, gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel bu kapsamın dışındadır." denildi.