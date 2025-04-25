İstanbul\'da Deprem Sonrası Hasar Tespiti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Başakşehir'de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarını sürdüren ekipler, riskli yapı ihbarı üzerine Altınşehir Mahallesi'ndeki 3 katlı binada inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Altan Özmen, binasından şüphelenen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 39 ilçede kurulan kriz koordinasyon merkezlerine ve İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat edebileceklerini hatırlattı.

Özmen, ihbarların genellikle Avcılar, Güngören ve Bahçelievler'den geldiğini ve ihbar almaya devam ettiklerini belirtti.

İhbarların kendilerine ulaşmasının ardından mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan uzman ekiplerin binaya yönlendirildiğini anlatan Özmen, "Önce ekiplerimiz dışarıdan inceliyorlar, binaya girileceğine kanaat getirdikten sonra içeriye giriyorlar ve binamızda deprem kaynaklı herhangi bir hasar var mı, yok mu ona bakıyorlar. Öncelikle de kolon, kiriş ve perdelere dikkat ediyorlar." diye konuştu.

Özmen, hasar tespitine ilişkin de "Zemin kat, birinci kat ve bodrum katlarımız bizim için kritik. Buralardaki tüm taşıyıcı sistemleri dikkatle inceliyorlar. Eğer hasar varsa durumuna göre hasar derecesi veriyorlar." ifadesini kullandı.

Tespit neticesinde hasarsız veya az hasarlı binalarla ilgili işlem yapılmadığını söyleyen Özmen, ağır hasarlı ve acil boşaltılması gereken bir binayı hemen boşalttırdıklarını, vatandaşların içeriye girmesine izin vermediklerini anlattı.

Özmen, orta hasarlı binaların durumuna ilişkin de "Orta hasarlı binalar için vatandaşlarımız isterlerse yetkilendirilmiş kuruluşlara gidip, binalarına performans analizi yaptırabilirler. Güçlendirilemeyecekse ağır hasarlı statüsüne geçiyor ve yıkım süreci başlıyor." dedi