İstanbul'da Deprem Toplanma Alanları AVM'lere Dönüştürülüyor - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem Toplanma Alanları AVM'lere Dönüştürülüyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul'da deprem toplanma alanlarının AVM'lere tahsis edildiğini belirterek, insanların deprem sonrası nereye sığınacağını sordu. İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan bir rapora göre, İstanbul'da toplamda 95 adet 20 bin metrekarenin üstünde AVM bulunuyor. İlgezdi, yeşil alanlara ihtiyaç olduğunu ve İstanbul depremi için bir planın olup olmadığını sordu.

01.08.2024 10:57
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(ANKARA) - İstanbul'da deprem toplanma alanlarının AVM'lere tahsis edildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Uzmanların ısrarla uyardığı büyük İstanbul depreminde insanların toplanma alanlarında AVM'ler yükseliyor. Deprem sonrası İstanbul'daki vatandaş nereye sığınacak, AVM'lere mi?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarının AVM'lere dönüştürülmesi uygulamalarının İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan "Kamusal Alanın Dönüşümü: Alışveriş Merkezlerinin Kentsel Etkileri Üzerine Değerlendirme" raporuna yansıdığını ifade etti.

Uzmanların, İstanbul'daki olası depremle ilgili uyarılarda bulunduğuna işaret eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"İPA tarafından hazırlanan rapor bizlere acı gerçekliği sunuyor. Rapordaki verilere göre, İstanbul'da en az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayabileceği büyüklükteki toplam alanda, 95 adet 20 bin metrekarenin üstünde AVM bulunuyor. Uzmanların ısrarla uyardığı büyük İstanbul depreminde insanların toplanma alanlarında AVM'ler yükseliyor. Deprem sonrası İstanbul'daki vatandaş nereye sığınacak, AVM'lere mi? Devlet yönetmek, halka ölümle daima burun buruna bir yaşam sunmak değil ama, AKP iktidarı bunun bilincinde de değil. Depreme hazırlıksız olduğumuzu, insan canına değil ranta değer verildiğini 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde şahit olduk. Bugün İstanbul'da yeşil alan adına hiçbir şey kalmamış durumda. Deprem gibi afet durumunda toplanma noktası olarak belirlenmiş yeşil alanlar imara açılmış, betonlaşma ve rant desteklenmiş, doğa ve insan hayatına yüz çevrilmiş. AVMlere değil, yeşil alanlara ihtiyacımız var. İstanbul depremi için bir planınız var mı? Olası bir afet durumunda insanlar nereye, ne koşulda sığınacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Deprem Toplanma Alanları AVM'lere Dönüştürülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Deprem Toplanma Alanları AVM'lere Dönüştürülüyor - Son Dakika
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