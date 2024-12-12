İstanbul\'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 165 Kilo Uyuşturucu ve 1 Milyon Hap Ele Geçirildi

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İstanbul 'da 165 kilo 500 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hapın ele geçirildiği 'NARKOKAPAN-2' operasyonun detayları ortaya çıktı. Baskın olasılığına karşı boya deposunda 2 bin 500 kova boyanın içinde tutulan uyuşturucuyu, kadın polis memuru üzerine konulan siyah nokta işaretinden tespit etti. İşaretli 6 kova bulan polis, kovaların uyuşturucu dolu olduğunu gördü. Operasyonda ele geçirilenler ise emniyette sergilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kentte uyuşturucu satışı yapanlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

KADIN POLİSİN DİKKATİYLE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE VURGUN

Yapılan çalışmalarda ekipler, Başakşehir'de bir boya deposunda uyuşturucu tutulduğunu belirledi. Şüphelilerin olası bir baskında fark edilmemesi ve kokusunun belli olmaması için 2 bin 500 kovalık bir depoda tuttuğu uyuşturucuları kadın polis memurunun dikkati ortaya çıkardı. Eğitimli narkotik köpeğin boya kokusu nedeniyle zorlandığı depoda kadın memur, bir kovanın üzerine siyah nokta şeklinde işaret konulduğunu fark etti. Bu şekilde işaretlenmiş kovaları arayan polis 6 kova buldu. Kovalar açıldığında içlerinde 95,5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler aynı zamanda Esenyurt'taki bir TIR garajının da uyuşturucu lojistik alanı olarak kullanıldığını farketti. Her TIR'ın garaja alınmadığını belirleyen polis, bir süre garajı izledi. Garaja bir TIR'ın giriş yaptığını gören ekipler operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu garajda arama yapan ekipler, 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca ekipler, metalik sprey boyalarla TIR'a gizli bölme yapıldığını tespit etti. Gizli bölmeyi açan ekipler, 74 kilogram kokain buldu.

'İSTANBUL SOKAKLARINDA UYUŞTURUCU TİCARETİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Operasyonda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 8 kişi tutuklandı. Öte yandan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi. Sergide operasyonla ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz iki ayrı operasyonda, bir adreste toplam 95 kilo 500 gram metamfetamin, 73 kilo 760 gram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 sentetik hap ele geçirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, zehirle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul sokaklarında uyuşturucu ticaretine asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin gücü, kadife eldiven içinde bir çelik yumruk gibi zehir tacirlerinin karşısında duracak. Tabii ki İstanbul halkımızın desteği bizim için çok değerli. Halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi daha güvenli ve huzurlu bir İstanbul için sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.