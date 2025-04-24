İstanbul'da Dijital Deneyim Merkezi: Gelenekten Geleceğe

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Sütlüce'deki Dijital Deneyim Merkezi, geleneksel kültürel mirası dijital çağın olanaklarıyla yeniden yorumlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Müzeler Müdürü Reha Öztunalı, ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle "Gelenekten Geleceğe" programının 30 Mayıs'a kadar uzaltıldığını belirtti.

2024 yılı başında kapılarını açan merkez, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve holografi gibi ileri dijital teknolojilerle donatılmış alanlarıyla dikkat çekiyor. İlk olarak Nikola Tesla'nın hayatı ve icatlarının anlatıldığı özel içerikle faaliyetlerine başlayan merkez, Ramazan ayı itibarıyla "Gelenekten Geleceğe" temalı sergisiyle büyük ilgi görüyor.

İBB Kültür A.Ş. Müzeler Müdürü Reha Öztunalı, merkezin sadece dijital sergiler sunmakla kalmadığını, aynı zamanda kültürle teknolojiyi birleştiren deneyim alanlarıyla farklı yaş gruplarına hitap ettiğini vurguladı. Öztunalı, "Dijital deneyim merkezi sadece bir dijital sergileme alanı olarak yer almıyor hayatımızda. Ayrıca özellikle akşam ziyaret saatleri içinde de dışında da farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bir örnek 'İmmersive Yoga' etkinliğimize başlamıştık geçtiğimiz aylarda. Bu büyük ilgi gören bir deneyim. Yoga pratiğini dijital sanatla desteklenmiş bir ortamda deneyimleten bir pratiğimiz var. Bunun dışında hem gençlere hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik farklı etkinlik programlamaları da yapıyoruz. Genelde sergi temasında süre giden, sergi temasında bunu da çeşitlendiriyoruz. Fakat bunun dışında da hem kapalı etkinlikler için kullanılan hem de yan etkinlikler için değerlendirilen bir özel bir mekan" dedi.

"Gelenekten Geleceğe" programı 30 Mayıs'a kadar uzatıldı"

Merkezde belirli günlerin belirli saatlerinde immersive (bütünsel) dijital projeksiyon eşliğinde yoga seansları da düzenleniyor. Geleneksel sanat desenlerinin yer aldığı görseller eşliğinde yapılan bu etkinlik, beden ve zihnin bütünleşik bir şekilde sanatla temas etmesini sağlıyor.

İBB Kültür A.Ş. Müzeler Müdürü Öztunalı, ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle "Gelenekten Geleceğe" programının 30 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirterek, "Çağımızın teknolojisinden faydalanarak aslında İstanbullulara yeni bir deneyim vadetme vizyonuyla hayata geçmiş bir yer. Dünyadaki muadilleriyle eş değerli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha dinamik bir programla da uzun ömürlü bir çalışma olması için de çalışıyoruz" dedi.

"Dijital Oda: Yapay zeka ile ebrudan holografik meddaha"

Dijital Oda'da yer alan "Non-Traditional" serisi, geleneksel ebru sanatını yapay zeka yardımıyla yeniden yorumluyor. Ziyaretçiler, interaktif dijital ebru enstalasyonunda kendi desenlerini oluşturabiliyor. Serinin devamı niteliğindeki "Non-Traditional II" ve mekanik kollarla çizilen geometrik desenlerden oluşan "Meka Motif" yerleştirmesi, geleneksel sanatların dijital dönüşümünü yansıtıyor. Holografik meddah gösterisi ise geçmişin anlatı geleneğini ileri teknolojiyle buluşturarak izleyicilere üç boyutlu, katılımcı bir hikaye deneyimi sunuyor.

"Dijital Koridor: Oyunla öğrenme ve çini motifleriyle dijital keşif"

Çocuklara yönelik tasarlanan "Çinili Kaydırak" ve "Çinili Yol" enstalasyonları, geleneksel çini ve tezhip desenlerini eğlenceli bir oyun deneyimiyle buluşturuyor. Ayrıca, 14'üncü yüzyıldan bugüne uzanan 50 ikonik çini deseninin dijital animasyonla yeniden hayat bulduğu "Gate of Eternity" koleksiyonu, geçmişle bugünü görsel bir köprüyle bağlıyor.

"Sanal ve artırılmış gerçeklik odalarıyla zamanda yolculuk"

Merkezin Sanal Gerçeklik Odası'nda, Topkapı Sarayı ve At Meydanı gibi Osmanlı dönemine ait önemli tarihi alanlar "Zamanda Yolculuk VR Deneyimi" ile üç boyutlu olarak yeniden canlandırılıyor. Ziyaretçiler, geçmişin atmosferini hem görsel hem işitsel olarak deneyimleme şansı yakalıyor.

Artırılmış Gerçeklik Odası'ndaki "Tarihi Bazar Gezgini" projesi ise Osmanlı dönemi çarşılarını dijital bir gezintiyle yeniden inşa ediyor. Ziyaretçiler, tarihi çarşı sokaklarında artırılmış gerçeklik gözlükleriyle adım adım ilerleyebiliyor.

"Gölge oyunları dijital perdeye taşındı"

Sürükleyici Deneyim Odası'nda ise Karagöz ve Hacivat gölge oyunları, "Çark-ı Müşa'şa" isimli dijital kukla ve animasyon gösterisiyle yeniden sahneleniyor. Bu dijital performans, izleyiciyi interaktif olarak hikayeye dahil eden bir bütünsel deneyim sunuyor.