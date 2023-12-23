İstanbul\'da doktorlar Gazze için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Üsküdar Belediyesi önünde toplanan grup, kanlı önlükler giyerek Üsküdar Sahili'ne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Dr. Selman İyibildiren, dün terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6 askerin aileleri ile ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

İyibildiren, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu şehit olanların sayısının 27 bini geçtiğini, 8 bin çocuk, 6 bin 200 kadın, 310 sağlık çalışanı ile 97 hekimin öldürüldüğünü söyledi.

İşgal güçlerinin insanlığa ait tüm değer ve sınırları çiğneyerek katliamlarına devam ettiğini vurgulayan İyibildiren, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 1,9 milyon Filistinlinin barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi verdiğini aktardı.

İyibildiren, Gazze'de artık neredeyse hiçbir sağlık hizmeti verilemediğini belirterek "53 bin yaralı var. Çok acil tıbbi müdahale yapılmazsa 5 bin yaralı için artık çok geç kalınmış olacak." dedi.