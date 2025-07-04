İSTANBUL'da telefonla arayıp polis olduklarını belirttikleri kişilere, adlarının sözde terör operasyonuna karıştığını söyleyip evde bulunan ziynet eşyaları ve paralarını istedikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin para ve ziynet eşyalarını almak için binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken 3 şüpheli tutuklandı.
Esenyurt'ta 27 Haziran'da polise başvuran M.A. (76), kendisini arayıp polis olduğunu belirten kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi. Emekli olduğu öğrenilen M.A., kendisini arayan kişiye inanarak polis olduğunu düşündüğü kişiye 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve parayı torba içerisinde teslim ettiğini anlattı. Aynı gün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana gelen olayda M.S. (57)'de benzer şekilde dolandırıldı. M.S. kapısına gelen kişiye içinde 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve parayı kendi elleriyle teslim etti. 29 Haziran'da Sultangazi'de yaşayan M.A.(34)'yı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak 1 milyon lirayı elden teslim alarak kayıplara karıştı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yaşanan 3 olayda para ve ziynet eşyalarını kapıdan teslim almayan gelen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'eldenci' olarak tabir edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler V.A.(23), T.Ö.(22) ve M.K.(25)'in sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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