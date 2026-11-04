İstanbul'da düzenlenen 4. İberoamerikan Yazarlar Buluşması başladı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen 4. İberoamerikan Yazarlar Buluşması başladı

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İspanya, Latin Amerika ve Türkiye'den yazarları buluşturan 4. İberoamerikan Yazarlar Buluşması İstanbul'da başladı. İstanbul Cervantes Enstitüsü ve İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen buluşma yarın sona erecek.

İspanya, Latin Amerika ve Türkiye'den yazarları bir araya getiren 4. İberoamerikan Yazarlar Buluşması, İstanbul'da başladı.

Barcelo Hotel Group'un İstanbul Cervantes Enstitüsü ve İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlediği etkinlik, Barcelo Istanbul Hotel'de gerçekleştiriliyor.

Yarın sona erecek buluşmanın ilk gününde çağdaş edebiyatın dönüşümü, çevirinin kültürlerarası etkileşimdeki rolü ve edebi eserlerin uluslararası yolculuğu ele alındı.

Açılışta İspanya'nın Türkiye Büyükelçisi Cristina Latorre ile İstanbul Cervantes Enstitüsü Direktörü Fernando Vara de Rey konuşma yaptı.

Etkinliğe katılanlar arasında İspanyol yazar Manuel Vilas, Kolombiyalı yazar William Ospina, Perulu romancı Jorge Eduardo Benavides ile Ayfer Tunç, Pınar Aslan, Fethiye Kabataş Keskin, Zeynep Koçer Kayacık, Armando Jose Sequera, David Galeano ve Carmen Garcia Palma yer aldı.

Buluşma kapsamında, Perulu şair Carlos Oquendo de Amat'ın 1927 tarihli eseri "5 Metre Şiir"i odağına alan sergi de bugün edebiyatseverlerle buluşuyor.

Kaynak: AA
Latin AmerikaKültür SanatCervantesİstanbulTürkiyeİspanyaGüncelSon Dakika

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