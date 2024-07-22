İstanbul'da düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kuyu-11' operasyonunda, aralarında örgüt lideri Tuncer Aslan'ın da bulunduğu 62 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve önemli belgeler ele geçirildi. Mağdurların bazıları ölüm tehdidi aldığı için yurt dışına kaçtı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

22.07.2024 17:10
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İSTANBUL merkezli 4 ilde düzenlenen "Kuyu-11" operasyonunda gözaltına alınan 62 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz'da İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kuyu-11' operasyonunda, aralarında örgütün lideri Tuncer Aslan ve örgüt yöneticisi Yasin Karagöz'ünde bulunduğu 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 618 adet çeşitli ebatlarda fişek, mali değeri 3 milyon 570 bin TL olan 76 senet ile mali değeri 1 milyon 710 bin TL olan 3 farklı çek, 4 ajanda, 1 tapu aslı ve 1 tahsilat makbuzu defteri ele geçirildi.

MAĞDURLARDAN BAZILARI ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞI İÇİN YURT DIŞINA GİTTİ

Yapılan operasyona ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Operasyon kapsamında yakalanan örgüt üyeleri, bazı kişilere faiz karşılığında yaklaşık 15 milyon TL borç para verip buna karşılık olarak ise teminat adı altında 2 gayrimenkul, 5 araç ve 300 çek aldılar. Borç alan kişiler faizleriyle birlikte borçlarını ödemelerine rağmen teminat olarak verdikleri taşınmaz ve araçları geri alamadılar. Şüpheliler tarafından aileleri ve kendileri hakkında ölüm tehdidi alan mağdurlar ise şikayetçi oldu. Bazı mağdurların yurt dışında olduğu öğrenilirken yaklaşık 50 milyon liralık mağduriyet yaşadıkları da ifade edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aralarında örgüt lideri Tuncer Aslan'ında bulunduğu 62 kişi emniyette yapılan işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul\'da düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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