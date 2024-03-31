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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde

İstanbul\'da Ekrem İmamoğlu önde

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.

31.03.2024 23:51  Güncelleme: 23:55
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31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 21.30 itibarıyla İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. Buna göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 3 milyon 542 bin 228 yüzde 55.87 oy oranı ile yarışı önde götürüyor. Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise 2 milyon 596 bin 24 oy aldı. Kurum'un oy oranı ise yüzde 40.14. CHP, İstanbul'un bir çok ilçesinde de birinci parti durumunda.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. Buna göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 3 milyon 542 bin 228 oy aldı. İmamoğlu'nun aldığı oyların oranı ise yüzde 5..87 oldu. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise 2 milyon 596 bin 24 oy ve yüzde 40.14'lük oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Açılan sandıklara göre CHP İstanbul'un bir çok ilçesinde de yarışı önde götürüyor. İstanbul'un ilçelerinde ise sayılan oyların CHP ve AK Parti arasındaki dağılımı şöyle:

ADALAR: CHP yüzde 65.28, AK Parti 26.95

ARNAVUTKÖY: CHP yüzde 40.7, AK Parti 44.65,

ATAŞEHİR: CHP 60.14, AK Parti 37.06

AVCILAR: CHP 26.86, AK Parti 39.89

BAĞCILAR: CHP 35,43, AK Parti 59.51

BAHÇELİEVLER: CHP 46.76, AK Parti 49.98

BAKIRKÖY: CHP 73.62, AK Parti 22.9

BAŞAKŞEHİR: CHP 40.32, AK Parti 50.01

BAYRAMPAŞA: CHP 49.96 AK Parti 44.17

BEŞİKTAŞ: CHP 81.45, AK Parti 14.51

BEYKOZ: CHP 49,31, AK Parti 46.23

BEYLİKDÜZÜ: CHP 57.87, AK Parti 33.38

BEYOĞLU: CHP 53.16, AK Parti 43.18

BÜYÜKÇEKMECE: CHP 51.17 AK Parti 43.83

ÇATALCA: CHP 52.43, AK Parti 45.69

ÇEKMEKÖY: CHP 52.58, AK Parti 42.02

ESENLER: CHP 37.49, AK Parti 54.18

ESENYURT: CHP 54.4, AK Parti 41.18

EYÜPSULTAN: CHP 52.16, AK Parti 42.45

FATİH: CHP 45.55, AK Parti 51.06

GAZİOSMANPAŞA CHP 45.22, AK Parti 42.75

GÜNGÖREN: CHP 37.88, AK Parti 53.08

KADIKÖY: CHP 81.08, AK Parti 15.28

KAĞITHANE: CHP 39.27, AK Parti 52.09

KARTAL: CHP 58, AK Parti 37.41

KÜÇÜKÇEKMECE: CHP 54.53, AK Parti 37.81

MALTEPE: CHP 63.14, AK Parti 33.4

PENDİK: CHP 47.6, AK Parti 47.13

SANCAKTEPE. CHP 53.75, AK Parti 43.39

SARIYER: CHP 59.81, AK Parti 37.93

SİLİVRİ: CHP 59.91, AK Parti 37.84

SULTANBEYLİ: CHP 27.31, AK Parti 53.02

SULTANGAZİ: CHP 38.87, AK Parti 47.43

ŞİLE: CHP 53.56, AK Parti 44.34

ŞİŞLİ: CHP 73.05, AK Parti 24.34

TUZLA: CHP 54.36, AK Parti 40.79

ÜMRANİYE: CHP 44.25, AK Parti 45.73

ÜSKÜDAR: CHP 53.26, AK Parti 44.03

ZEYTİNBURNU: CHP 45.36, AK Parti 45.36

Kaynak: ANKA

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