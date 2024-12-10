İstanbul'da Emlakçıya Darbe

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İstanbul Kağıthane'de bir emlakçı, iş yerine gelen iki şüpheli tarafından darbedilirken, saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

???????Ortabayır Mahallesi Sarıgöl Caddesi'ndeki emlakçıya gelen iki zanlı, iş yeri sahibi Ö.Ç'yi darbettikten sonra kaçtı.

Tedbir amaçlı hastaneye götürülen emlakçı, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Emlakçının ifadesinde, A.K. ve E.A'nın iş yerine gelip kendisini darbettiklerini ve tehditte bulunduklarını söylediği öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, zanlıların emlakçıyı darbettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.