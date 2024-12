İstanbul'da Enerji ve Çevre Sempozyumu

Güncel

Farklı ülkelerden akademisyenler, çevre için bir araya geldi

Dünyanın farklı üniversitelerinden akademisyenler İstanbul'da buluştu

İSTANBUL - İstanbul Atlas Üniversitesi ve Kanada Ontario Tech Üniversitesi iş birliği ile 15. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda, enerji kullanımının çevresel etkileri ve sürdürülebilir enerji çözümleri ele alındı.

15. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu (15th International Exergy, Energy, and Environment Symposium - IEEES-15), İstanbul Atlas Üniversitesi'nde başladı. 21 Aralık'a kadar devam edecek olan sempozyumda ABD, Kanada ve İngiltere'deki üniversitelerden akademisyenler bir araya geldi. Sempozyuma, özel konuşmacı olarak Kanada Ontario Tech Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Virginia ABD Commonwealth University'den Prof. Ram B. Gupta, İngiltere Brunel University'den Prof. Jouhara, ABD University of Nevada'dan Prof. Yunus A. Çengel, Kanada University of Waterloo'dan Prof. Feridun Hamdullahpur ve Yaşar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı katıldı. Enerji kullanımının çevresel etkileri ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin tartışıldığı sempozyumda, enerji kullanımının bilimsel analizleri yapılarak bu alanda iş birliği olanaklarına da değinildi.

"Enerji, her zaman hayatımızda olacak"

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Utlu, yaptığı açıklamada sempozyumun önemini vurgulayarak, "Sempozyumumuz 15'incisi düzenlenen Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu. Biz 15'incisini Türkiye'ye getirmekle, Türkiye'de bu etkinliği yürütmekle özellikle çevre ve enerji kullanımı konusunda farklı bir yaklaşım sunmak istedik. Bunu da İstanbul Atlas Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Herkesin bildiği gibi enerji; gıda ve su gibi her zaman hayatımızda olacak ve bunun kullanımı sonucunda ortaya çeşitli çevresel etkiler çıkacaktır. Bu çevresel etkilerin önlenmesi, enerji kullanımında yapılan yanlışlıkların neler olduğu ve hangi tür enerjilerin kullanımının gerektiği konusunda bir fikir birliği oluşturmak amacıyla ve özellikle günümüzdeki yapay zeka çağında kavramları nasıl bir araya getirebiliriz, bunları birbiri içerisinde nasıl dönüştürebiliriz şeklinde çeşitli oturumlarımız olacak" dedi.

300'ün üzerinde yabancı katılımcıyla gerçekleşti

Utlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu oturumlarda hem enerji kullanımını, hem de kullanılan enerjilerin çevresel etkilerini, bu çevresel etkileri azaltmak için neler yapılması gerektiğini ve yapay zeka kavramlarını enerji kullanımıyla, çevresel etkilerin azaltılmasıyla nasıl bir araya getirebiliriz bunları tartışacağız. Burada 200'ün üzerinde bildiriyle yaklaşık 300'ün üzerinde yabancı katılımcıyla bir sempozyum gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyum sonucunda elde edilen bilgiler ve sonuç raporu ilgili birimlerle paylaşılacak ve onlara yol gösterici olacak.