2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile kritik bir maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekerken, saha dışındaki bir detay da öne çıktı.
A Milli Takım'ın deneyimli savunmacısı Merih Demiral ile sol bek Eren Elmalı, Paraguay maçı öncesinde imaj değişikliğine gitti. İki futbolcunun da saç ve sakal tarzlarını yenileyerek antrenmana çıkması dikkatlerden kaçmadı.
Avustralya karşılaşması öncesinde özellikle Merih Demiral'ın bıyıklı görüntüsü futbolseverlerin ilgisini çekmişti. Paraguay maçı öncesinde farklı bir görünümle sahaya çıkan milli yıldız, takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katıldı.
Antrenmandan paylaşılan görüntülerde yer alan yeni imajlar, taraftarların da ilgisini çekti. Merih Demiral ve Eren Elmalı'nın yenilenen görüntüsü, Paraguay maçı öncesinde takımda yeni bir başlangıcın sembolü olarak yorumlandı.
Avustralya yenilgisiyle Dünya Kupası'na başlayan Ay-Yıldızlılar, Paraguay karşısında alacağı sonuçla gruptaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek. A Milli Takım ile Paraguay arasındaki mücadele 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Yenilgi sonrası eleştiriler vardı! Merih Demiral ve Eren Elmalı'dan sürpriz değişim - Son Dakika
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