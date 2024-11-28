İstanbul'da eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı - Son Dakika
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İstanbul'da eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için Bakırköy Adliyesi önünde anma etkinliği düzenlendi.

28.11.2024 15:16
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için Bakırköy Adliyesi önünde anma etkinliği düzenlendi.

Adliye önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan avukat Eda Önal, her yıl olduğu gibi bu yıl da meslektaşları Tahir Elçi'yi anmak için buraya geldiklerini söyledi.

Önal, Tahir Elçi'nin katledilmesinin ardından etkin bir soruşturma yürütülemediğini savunarak, şöyle dedi:

"Bizler başta Tahir Elçi olmak üzere, katledilen tüm meslektaşlarımızın onurlu yaşamlarını ve mücadelelerini miras olarak kabul etmiş ve bu yolda yürümeye karar vermiş avukatlarız. Tahir Elçi'yi, ödün vermeden yürüttüğü insan hakları, adalet ve onurlu avukat mücadelesiyle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kendisini ve kendisi gibi mücadelede yitirdiğimiz diğer meslektaşlarımızın mücadelelerini sürdürmek konusunda söz veriyoruz."

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Tahir Elçi'nin arkadaşı Fırat Epözdemir'de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından avukatlar "Tahir Elçi ölümsüzdür" sloganları attı, ardından Elçi'nin fotoğrafları üzerine karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı - Son Dakika

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