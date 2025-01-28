İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 12 Gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

28.01.2025 11:46
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'de FETÖ ile iltisakı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 2021 yılında İzmir'de sahte kimlikle yakalanan Bank Asya A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle bağlantılı 60 kişinin ismini verdi.

Bu şüphelilerden 36'sı hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığı ancak örgütle iltisaklı Bank Asya'da hesap artışı, dernek ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları, haklarında ifadeler ve tepe yönetimi ile irtibatlarının olduğu belirlendi.

Erdal Babadağ'dan ele geçirilen dijital materyal üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, Babadağ'ın FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde, örgütle iltisaklı kişilere örgütsel dokümanları ve yurtdışından gelen paraları ilettiği yönünde konuşma içerikleri bulundu.

Babadağ'ın güncel görüşmeler yaptığı kişilerin açık kimlik bilgileri tespit edilirken, savcılığın talimatıyla Babadağ'nda bulunduğu 27 kişi teknik takibe alındı. İletişimin tespiti ve dinlenmesi sonucunda şüphelilerin görüşmeleri incelendi.

Görüşmelerde şüphelilerin, yurt içinde ve yurt dışında bulunan FETÖ ile iltisaklı kişilerin konuşmalarından ve örgüt faaliyetlerinden bahsettikleri tespit edildi.

İstanbul Emniyetinin Üsküdar'da bir dershaneye yaptığı operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerin kendilerinden olduğunu ve bu öğretmenler için dua edeceklerini söyleyen şüphelilerin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen bir askeri personelin Yunanistan'da yakalandığını ve Almanya'daki avukatlarının konuyla ilgileneceklerini konuştukları anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve elde edilen bulguların ardından 14 kişinin yakalanması içinde İstanbul merkezli 7 ilde operasyon yapıldı.

Operasyonda 12 kişi FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bu kişilerin ikametlerdeki 18 dijital materyal ile örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı 10 kitap ve 1 ajandaya el konuldu.

Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika

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