İstanbul'da Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı

İstanbul\'da Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı Romanya\'da yakalandı

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı, Romanya'da yakalandı. Şahısların İnterpol ile yapılan işbirliği neticesinde yakalandıkları ve Türkiye'ye getirilecekleri belirtildi.

20.08.2024 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı, Romanya'da yakalandı. Şahısların İnterpol ile yapılan işbirliği neticesinde yakalandıkları ve Türkiye'ye getirilecekleri belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kağıthane'de Filistinli iş insanlarına suikasten sonra yurt dışına kaçtıkları açıklanan 3 zanlının İnterpol ile yapılan işbirliği ve takip sonucunda Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirileceği duyuruldu.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K.'nın silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.'nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.'nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir.

Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B.'nin olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A.'nın olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmiş, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A., ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Kağıthane, İstanbul, Türkiye, Romanya, Tutuklama, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:35:44. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement