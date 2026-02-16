İstanbul'da Fırtına Etkisi: Çatılar Uçtu, Dalgalar Aştı - Son Dakika
İstanbul'da Fırtına Etkisi: Çatılar Uçtu, Dalgalar Aştı

16.02.2026 00:10
İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, aydınlatma direkleri devrildi.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri devrildi. Silivri'de ise lodos nedeniyle denizde oluşan dev dalgaların boyu mendirekleri aştı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri ise devrildi. Arnavutköy'de ise inşaat halindeki binada bulunan tuğlalar sokağa döküldü. Düşen tuğlalar nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu.

FIRTINA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA ETKİLİ OLDU

Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SİLİVRİ'DE DALGALAR MENDİREKLERİ AŞTI

Fırtına Marmara Denizi'nde de etkili oldu. Silivri'de lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı. Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA

