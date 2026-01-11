İbb: İstanbul'da Hafta Sonu Etkili Olan Fırtına ve Sağanağa Karşı 4 Bin 132 Personel, Bin 651 Araçla Kent Genelinde Görev Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İbb: İstanbul'da Hafta Sonu Etkili Olan Fırtına ve Sağanağa Karşı 4 Bin 132 Personel, Bin 651 Araçla Kent Genelinde Görev Yaptı

11.01.2026 11:59  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkisini artıran fırtına ve yağışlara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 bin 132 personel ve bin 651 araçla şehir genelinde müdahalelerde bulundu. 82 olaya müdahale edilirken, karla karışık yağmur bekleniyor.

(İSTANBUL) İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkisini artıran fırtına ve yağışla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmeye göre fırtına ve sağanağa karşı 4 bin 132 personel, bin 651 araçla, AKOM koordinasyonunda kent genelinde görev yaptı, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve su birikintisi gibi olaylara müdahale etti. Bilgilendirmede, "11 Ocak Pazar günü yağışların yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra ise sıcaklıkların 2–3 derece seviyelerine gerilemesi ile birlikte yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi sabahına doğru kar şeklinde görülmesi öngörülüyor." denildi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisiyle fırtına ve sağanak yağışlar etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran yağışlara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

Yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı

Saat 19.00-20.00 itibarıyla etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, 21.00'de Avrupa Yakası'nda şiddetini artırarak ilerleyen saatlerde il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. Hadımköy, Arnavutköy, Büyükçekmece, Florya ve Eyüpsultan'da bir saat içerisinde metrekareye 10 ila 15 kilogram arasında yağış kaydedilirken, İstanbul genelinde gün boyu toplam yağış miktarı gittikçe arttı.

Koordinasyon AKOM'da

Kentteki duruma ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili tüm birimler uyarılarak alarm durumuna geçirildi. Afet İşleri, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İşletmeler ve Halkla İlişkiler birimleriyle koordinasyon, saat 17.00 itibarıyla AKOM'dan sağlandı. İBB ekipleri, fırtına ve sağanak yağışın olası etkilerine karşı 4.132 personel ile 1.651 araç ve iş makinesiyle kent genelinde çalışmalarını sürdürdü.

82 olaya müdahale edildi

Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şu ana kadar toplam 82 olay bildirildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi. Müdahale edilen olaylar arasında 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 2 çatı uçması, 51 tehlike arz eden parça ve 3 direk devrilmesi yer aldı.

Ciddi olumsuzluk yaşanmadı

Sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde lokal su baskınları, yollarda göllenmeler ve rögar taşmaları meydana geldi. Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beykoz, Çatalca, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer ve Sultangazi'de farklı noktalarda yaşanan bu olumsuzluklara ekiplerce hızlı şekilde müdahale edilirken, ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gün içerisinde bazı hatlarda sefer iptalleri yaşanırken, dün akşam saat 19.00 itibarıyla tüm seferler kademeli olarak iptal edildi.

Pazartesi kar yağışı etkili olacak

Bilgilendirmeye göre an itibarıyla yağışlar il genelinde şiddetini kaybederken, aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin pazar günü boyunca devam etmesi bekleniyor. Pazar akşam saatlerinden itibaren ise Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle yaklaşık 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 2-3 derece seviyelerine kadar düşeceği, yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi sabah saatlerine doğru il genelinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb: İstanbul'da Hafta Sonu Etkili Olan Fırtına ve Sağanağa Karşı 4 Bin 132 Personel, Bin 651 Araçla Kent Genelinde Görev Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:16
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 14:41:18. #7.11#
SON DAKİKA: İbb: İstanbul'da Hafta Sonu Etkili Olan Fırtına ve Sağanağa Karşı 4 Bin 132 Personel, Bin 651 Araçla Kent Genelinde Görev Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.