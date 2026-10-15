İstanbul'da fırtına ve yağışta İBB İtfaiyesi dünden bu yana 1274 olaya müdahale etti - Son Dakika
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İstanbul'da fırtına ve yağışta İBB İtfaiyesi dünden bu yana 1274 olaya müdahale etti

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İstanbul\'da fırtına ve yağışta İBB İtfaiyesi dünden bu yana 1274 olaya müdahale etti
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İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İstanbul genelinde etkili olan yağış ve fırtınada dünden bu sabah 09.00'a kadar 1274 olaya müdahale edildiğini açıkladı. Ekipler su baskınlarında tahliye yaptı, devrilen ağaçları kaldırdı ve mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere aldı.

(İSTANBUL) İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, dün 09.00'dan bu yanan kent genelinde 1274 olaya müdahale edildiğini açıkladı.

Salı gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden yağış ve fırtınayla ilgili İBB İtfaiye Daire Başkanlığı da bir açıklama yaptı. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün 09.00'dan bu yanan kent genelinde 1274 olaya müdahale edildiği bildirildi.

Açıkama şöyle:

"İstanbul genelinde etkisini gösteren yoğun yağış ve fırtına süresince, ekiplerimiz sahada aralıksız görev yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlar doğrultusunda; dünden bu sabah saat 09.00'a kadar geçen süre zarfında toplam 1274 olaya hızla müdahale edildi.

Gece boyunca ve sabah saatlerinde yürüttüğümüz operasyonel çalışmalar:

Şehrin birçok noktasında ev, iş yeri ve kapalı otoparklarda meydana gelen su baskınlarına müdahale edilerek su tahliye işlemleri yapıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yollara ve araçların üzerine devrilen ağaçlar kesilerek kaldırıldı.

Taşkınlar ve alt geçitlerdeki su birikintileri nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımız güvenli bölgelere alındı.

Yağışın etkisiyle risk oluşturan istinat duvarı çökmeleri ve toprak kaymalarına karşı çevre güvenliği sağlandı.

Binaların çatı ve dış cephelerinden sarkan, yaya ve araç trafiği için tehlike arz eden parçalar ekiplerimizce kontrollü şekilde bulundukları yerden alındı."

Kaynak: ANKA
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