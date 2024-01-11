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İstanbul'da Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon: 73 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon: 73 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasına göre, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olan Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik 'SİBERGÖZ-13' Operasyonu İstanbul'da gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, 8'i Türk vatandaşı ve 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

11.01.2024 - 19:00,  Güncelleme: 19:02
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' Operasyonu düzenlendi.8'i Türk Vatandaşı, 65'i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

İstanbul\'da Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon: 73 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon: 73 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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