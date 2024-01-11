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Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi•
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' Operasyonu düzenlendi.8'i Türk Vatandaşı, 65'i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon: 73 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika